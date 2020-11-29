 

В Госдуме сочли убийство иранского физика «терактом с целью провокации»

29.11.2020, 15:28, Новости дня

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является терактом с целью провокации Ирана, в РФ осуждают это преступление, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий написал в Twitter, что «убийство иранского физика Фахризаде – теракт с целью новой провокации Тегерана», и теперь «важно не допустить роста напряженности в регионе».

«В РФ осуждают это убийство, кто бы его ни совершил, и выражают глубокие соболезнования Ирану и близким Фахризаде», – добавил он.

Напомним, Иран считает, что за убийством «отца» его ядерной программы стоят США и Израиль.

Американские СМИ заявили, что Фахризаде, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика.

Между тем командир иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Каани заявил, что силы подразделения объединятся с другими «защитниками Ирана», чтобы отомстить за убийство Фахризаде.

Кроме того, Иран собрался ускорить рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Иран решили сделать легкой мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.



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