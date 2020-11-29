В Ницце подросток угрожал смертью учителю, который поймал своих учеников на списывании

29.11.2020, 15:00, Новости дня

В Ницце 19-летнего подростка приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за то, что он угрожал своему учителю смертью. Преподаватель поймал его на списывании, сообщает Le Figaro.

Преподаватель лицея имени Гийома Аполлинера в Ницце заподозрил нескольких своих учеников в списывании на экзамен. Об этом случае из соцсетей узнал 19-летний парень, который уже закончил школу, и решил припугнуть преподавателя. Он нашел его в соцсетях и угрожал, что учитель умрет так же, как Самюэль Пати – французский профессор, которого убили и обезглавили в середине октября из-за карикатуры на Мухаммеда.

Из-за этого учитель перестал посещать занятия, убрал свое имя из почтового ящика своего дома, пока полиция искала подозреваемого.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Президент Франции Эманнуэль Макрон, принявший участие в траурной церемонии, сказал, что “Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат”. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.