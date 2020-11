Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии “Звездные войны”

29.11.2020, 11:24, Новости дня

Умер английский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии “Звездные войны”. Об этом в Twitter сообщило актерское агентство Bowington Management, клиентом которого был Проуз.

“С огромным сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру объявляем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет”, – говорится в сообщении.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

Агент актера Томас Боуингтон в комментарии Mirror отметил, что он умер после непродолжительной болезни.

Проуз родом из Бристоля (Великобритания). До того, как заняться актерством, он являлся профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом и тренировал Кристофера Рива для роли Супермена. Первой картиной, в которой Проуз появился в качестве актера, стало “Казино Рояль” по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. В фильме он сыграл монстра Франкенштейна. Помимо прочего, Проуз получил известность благодаря ролям в таких картинах, как “Заводной апельсин” (1971) и “В Помпеях” (1971).

Самой популярной роль Проуза считает роль Дарта Вейдера в классической трилогии “Звездные войны”(1977–1983). Однако актер только носил костюм героя, голос персонажу дал американец Джеймс Эрл Джонс. Причиной приглашения другого актера для озвучки стал акцент и неустрашающий голос Проуза.

В Великобритании Проуз также знаменитый ролью супергероя – Человека Кодекса Зеленого Креста, который учил детей правилам дорожного движения. Благодаря ей в 2000 году он стал кавалером ордена Британской Империи.