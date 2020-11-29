 

Умер сыгравший Дарта Вейдера в оригинальных «Звездных войнах» актер Дэвид Проуз

29.11.2020, 10:04, Новости дня

Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», скончался в возрасте 85 лет в Великобритании, информирует агентство Bowington Management.

«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», – говорится в Twitter агентства.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

Проуз родился 1 июля 1935 года, его самая известная роль – физическое воплощение (без голоса) Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977-1983). Голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс.

До этой роли Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code.

Также он снимался в фильмах «Заводной апельсин» (1971), «Как вам это понравится» (1978) и многих других кинолентах и сериалах. Кроме того, Дэвид Проуз был известен как бодибилдер и тяжелоатлет.



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