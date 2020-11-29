 

Песков пожелал, чтобы 2021 год стал «не таким, как 2020-й»

29.11.2020, 0:46, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что наступающий 2021 год будет «не таким, как 2020-й».

«Пока мы все, и москвичи [в том числе], должны работать напряженно. Еще долго до Нового года», – сказал Песков, отвечая на вопрос о пожеланиях под Новый год, передает ТАСС.

«Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», – отметил пресс-секретарь президента.

«Мы все должны быть очень осторожны, мы все должны заботиться о себе, о тех, кто нас окружает; но при этом мы должны жить и радоваться жизни», – призвал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что президент Владимир Путин пока не планировал участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади. Он пояснял, что вариант этой игры все же не исключен.



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