Эпидемия COVID-19 в Украине. В лидеры по загруженности койко-мест вышли Полтавская и Николаевская области

28.11.2020, 19:17, Новости дня

Регионами Украины с самым высоким процентом заполненности больниц первой волны эпидемии коронавирусной инфекции являются по состоянию на 27 ноября Полтавская и Николаевская области. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 ноября данные Министерства здравоохранения страны.

В Полтавской области инфицированными коронавирусом и пациентами с подозрением на COVID-19 занято 71,5% койко-мест. В Николаевской области этот показатель составляет 66,1%.

Наименьшая заполненность больниц первой волны эпидемии наблюдается в Херсонской области – 19%. По данным Минздрава, все 100% пациентов в этом регионе – с подтвержденным COVID-19.

В целом по Украине занято 49% койко-мест. Всего в больницах страны их предусмотрено 56 517.

По состоянию на 28 ноября в Украине зарегистрирован 709 701 случай коронавирусной инфекции, из них 16 294 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 093 пациента с COVID-19, выздоровело 335 135 человек.