 

Песков не исключил хоккейного матча с Путиным на льду на Красной площади

28.11.2020, 19:02, Новости дня

Президент Владимир Путин пока не планировал участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Посмотрим, пока не планировалось», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли глава государства в конце года, как в декабре 2019 года, выйти на лед на Красной площади, передает ТАСС.

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать», – сказал представитель Кремля.

Ранее Путин в интервью признавался, что за каждый хоккейный матч теряет до 2 кг собственного веса из-за нагрузок.



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