Трюдо: Режим Сталина создал в Украине геноцид, чтобы сломить дух народа, погибли миллионы. Но украинцы выстояли

28.11.2020, 18:24, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 ноября выступил с заявлением, посвященным Дню памяти жертв голодоморов, сообщила пресс-служба канадского правительства.

С 1932-го по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод – геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании. Перед лицом такой жестокости украинцы выстояли”, – заявил он.

Трюдо сказал, что украинцы твердо держались за свой язык и свою культуру, несмотря на попытки режима подавлять и преследовать их. Украина в 1991 году обрела независимость от более чем полувекового советского гнета и правления, подчеркнул он.

“Десятилетиями жестокая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Наш долг – помнить истории тех, кто погиб, и тех семей, которые пострадали. Мы должны принять эти суровые истины и обязаться всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту торжественную годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в строительство лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины”, – добавил он.

Заявление Трюдо подытожил фразой на украинском “Вічна їм пам’ять”, транслитерированной латиницей.

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.