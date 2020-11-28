Асеев: Обмены 2019 года были политическим кредитом Зеленскому. В Москве решили, что пришло время платить

28.11.2020, 18:24, Новости дня

Отказ России и боевиков “ЛДНР” проводить с украинской стороной до Нового года обмен удерживаемыми лицами связан с отношением Москвы к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такое мнение в статье для “Радіо Свобода” выразил 26 ноября бывший заложник боевиков “ДНР”, журналист Станислав Асеев.

“Приближение Нового года в Украине стало означать приближение и еще одного “традиционного” события, чей ритуал привнесла в новейшую историю страны война на Донбассе – обмена пленными. И чем ближе 2021 год, тем все яснее возникает простой факт: обмены 2019 года были огромным политическим кредитом, выданным лично [президентом РФ] Владимиром Путиным лично [президенту Украины] Владимиру Зеленскому. …В Москве решили, что пришло время платить”, – написал он.

По словам бывшего заложника боевиков, понятие “плен” и “политзаключенный” мало имеет общего с тем, что происходит на Донбассе.

“Если посмотреть на состав тех, кого обменяли в декабре 2019 года, можно заметить, что собственно военнопленные составляли подавляющее меньшинство. Большую же часть освобожденных представляли гражданские лица, часто – в принципе не имеющие никакого отношения непосредственно к войне на Донбассе”, – объяснил Асеев.

Он отметил, что на обмен с украинскими властями готовят преимущественно бизнесмены, которые остались жить в оккупации и которых объявляют шпионами и отжимают их бизнес; а также “украинских диверсантов”, у которых якобы находят взрывчатку.

28 ноября российское агентство РБК, сославшись на российские источники, близкие к переговорному процессу, сообщило, что обмен удерживаемыми лицами между Россией, боевиками “Л/ДНР” и Украиной до Нового года не состоится.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Украинская сторона в трехсторонней консультативной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предлагала провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Киев просит освободить 11 человек.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла в сентябре, что в ОРДЛО боевики незаконно удерживают 235 украинцев, а еще 112 человек незаконно лишены свободы в РФ и в аннексированном Крыму.