Магазин электроники в Москве опечатали из-за COVID-19 у сотрудников

28.11.2020, 17:14, Новости дня

Магазин «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве опечатали после выявления коронавируса у трех сотрудников, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

«В отношении юридического лица ООО «МВМ» составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение магазина опечатано. Материалы дела будут направлены в Кузьминский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток», – говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, при проведении расследования специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения социального дистанцирования, отсутствие должной дезинфекции помещений и контроля за нахождением посетителей в магазине в масках и перчатках. Кроме того, в магазине не был организован сбор использованных масок и перчаток и не созданы условия для дезинфекции рук сотрудников и посетителей. Также администрация не организовала своевременное прохождение тестирования на коронавирус сотрудников.

«Комплекс вышеперечисленных нарушений свидетельствует о том, что юридическое лицо не обеспечило проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, что создало условия для распространения новой коронавирусной инфекции и повлекло причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам магазина, заболевшим COVID-19, а также создало угрозу для посетителей магазина», – отмечается в сообщении.

В октябре посетителей трех московских торгово-развлекательных центров оштрафовали за нарушение масочного режима.

В феврале после проверки Роспотребнадзор приостановил работу магазина «Билла» на Комсомольской площади в Москве, где была замечена крыса, бегающая по продуктам.