 

Рада заслушает отчет об эффективности “карантина выходного дня” – Арахамия

28.11.2020, 16:36, Новости дня

На следующей неделе Верховная Рада заслушает отчет об эффективности “карантина выходного дня”. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом 28 ноября после совещания лидеров парламентских фракций заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, намерена ли Верховная Рада на следующей неделе рассматривать проект постановления об отмене “карантина выходного дня”, депутат сказал: “На следующей неделе будем не голосовать, а слушать доклад, каким образом это сработало, где не сработало… То есть будет делать ретроспективный анализ”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние три дня фиксируются рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более чем 16 294 тыс. пациентов, общее количество заразившихся превысило 709 тыс., из которых 335,3 тыс. выздоровели, более 12 тыс. умерли.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел “карантин выходного дня” в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны быть закрыты, заведения общественного питания могут работать только навынос.

Министр здравоохранения Максим Степанов 28 ноября заявил, что “карантин выходного дня” позволил “сбить динамику” заболеваемости COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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