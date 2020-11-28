Назван способ избавиться от последствий коронавируса

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28.11.2020, 8:14, Новости дня

Переболевшим коронавирусом рекомендуется заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«У каждого человека (программу реабилитации после коронавируса) надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. «, – цитирует РИА «Новости» Жемчугова.

По его словам, после коронавируса у многих наблюдаются скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения. Также эксперт напомнил, что у переболевших COVID-19, часто наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких.

«Пока я могу сказать всем, что универсальный способ – это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором (Анастасией) Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все», – отметил Жемчугов.

Ранее биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд рассказал, что коронавирус имеет очень большой инкубационный период и много бессимптомных носителей, что существенно отличает его от родственных вирусов.



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