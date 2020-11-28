 

Норвежца уволили из армии из-за русских корней

28.11.2020, 3:24, Новости дня

Гражданина Норвегии Мартина Якобсена уволили из вооруженных сил страны спустя пять месяцев после начала службы из-за родства с русскими, информирует NRK.

По данным СМИ, служба в армии была для Якобсена мечтой. В январе он был принят в войска после отбора, однако через несколько месяцев его уведомили об увольнении. Власти заподозрили его в возможном шпионаже на основании того, что его мать и родственники – русские. При этом норвежец был в РФ всего дважды в жизни: в два года и в 17 лет. Его мать живет в Норвегии больше 20 лет, передает РИА «Новости».

«Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», – сказал Якобсен. «Государство как будто сказало мне: ты недостаточно норвежец. А я-то всегда чувствовал себя истинным норвежцем. Это очень горько», – добавил 20-летний норвежец.

За последние четыре года около 700 военных в Норвегии не смогли пройти проверку благонадежности, многим из них об этом сообщили уже после того, как они начали служить.

Уполномоченный по правам человека в Вооруженных силах Норвегии Руаль Линакер раскритиковал то, что молодым людям разрешают начать службу до прохождения проверки. «Это довольно неприятная ситуация, и нам надо разобраться с нашей системой, придумать более подходящую схему действий», – сообщил он.

В Норвегии в апреле этого года в силу вступили правила, согласно которым к службе в норвежской армии не будут допускать людей, имеющих связи с другими странами.

Ранее Москва и Осло рассматривали вопрос установления прямого канала связи между министерствами обороны РФ и Норвегии.



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