В Иране в результате теракта убит ведущий физик-ядерщик страны

28.11.2020, 1:20, Новости дня

В пригороде Тегерана 27 ноября в результате террористического акта был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

“Сегодня террористы убили известного иранского ученого. Эта трусость с серьезными признаками израильской роли, которая свидетельствует об отчаянии злоумышленников”, – написал Зариф.

Он призвал международное сообщество прекратить “двойные стандарты и осудить этот акт государственного террора”.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

По данным The wall street journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером.