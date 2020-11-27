ЦИК назначил промежуточные выборы нардепа в Ивано-Франковской области

27.11.2020, 22:38, Новости дня

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 27 ноября.

Избирательный процесс должен стартовать 27 января 2021 года.

Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области.

17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.