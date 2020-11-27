 

Рогозин напомнил о «боевых» задачах Роскосмоса

27.11.2020, 22:00, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил о производстве входящими в госкорпорацию предприятиями боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования.

«Никогда не забывайте, что Роскосмос (в отличие от НАСА) это не только МКС и лунная программа. Роскосмос – это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования», – напомнил Рогозин в своем Twitter, снабдив запись иллюстрациями испытаний межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты подводной лодки и авиационного комплекса, похожего на «Кинжал».

Напомним, в начале ноября генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава», академик РАН Юрий Соломонов оценил потенциал ядерных сил России.



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