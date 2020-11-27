Днепропетровская область меньше других регионов охвачена тестированиями на коронавирус – данные Минздрава за неделю

27.11.2020, 21:44, Новости дня

За последние семь дней регионом с наименьшим в Украине охватом тестированиями на коронавирус является Днепропетровская область. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 ноября Министерством здравоохранения.

При среднем показателе по стране в 160,4 на 100 тыс. населения в Днепропетровской области – 80,5.

Небольшой охват тестированиями зафиксирован также в Донецкой (90,3) и Хмельницкой (103,1) областях.

Самый высокий показатель охвата наблюдается в Киеве (438,8) и Херсонской области (204,4).

За последние 24 часа в Украине провели почти 73 тыс. тестирований на коронавирус, из них 46 тыс. – методом ПЦР.

В Украине по состоянию на 27 ноября коронавирусную инфекцию подтвердили в 693 407 случаях, из них 16 218 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 11 909 пациентов с COVID-19, выздоровело 326 238 человек.