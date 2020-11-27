Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества
27.11.2020, 20:12, Новости дня
Телефонные мошенники начали активно применять роботов-помощников для обмана жертв, которые сообщают клиентам о подозрительных операциях и предлагают соединить их с лже-сотрудником Сбербанка.
«Схема проста: если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и информирует о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», – говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Отмечается, что сотрудники банка звонят клиентам с номера «900», в то время как мошенники чаще всего пользуются номерами, начинающимися с +7-495 или +7-499.
Ранее Роскачество рассказало о правилах кибербезопасности в «черную пятницу».
В октябре эксперты по кибербезопасности рассказали о применении мошенниками роботов для отсеивания недоверчивых жертв.
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