 

Верещук: ТКГ не может продвигать к миру. Только международные платформы, только нормандский формат

27.11.2020, 19:56, Новости дня

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук убеждена, что трехсторонняя контактная группа не может принять решений, которые завершили бы войну на Донбассе. Об этом она заявила в эфире телеканала “Наш”.

“Мы можем как угодно критиковать Минские договоренности, мы можем говорить, что ТКГ – вообще PR-платформа. Хотя я не понимаю, в чем там PR. Я считаю, что вообще люди, которые участвуют в переговорах, идут заведомо на политическую Голгофу. Потому что это точно всегда минус. Что бы ты ни делал, какими бы ни были твои шаги, а также последствия таких шагов, это будет минус, если говорить о восприятии в обществе”, – сказала она.

По ее мнению, у ТКГ нет реальных рычагов для прекращения войны.

“ТКГ не несет в себе таких полномочий и возможностей. ТКГ не может продвигать к миру. Только международные платформы, только нормандский формат, который есть сейчас”, – убеждена Верещук. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года

25.06 / “И июнь, и июль мы проживем в ограничениях”. Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будет длиться карантин

29.07 / В ДТП с сотрудником полиции погибли трое подростков

19.11 / Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции

27.10 / Иранская газета изобразила Макрона дьяволом

11.11 / Российские миротворцы направились из Армении в Нагорный Карабах

16.07 / Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

25.06 / Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

17.10 / Создатели нового Чебурашки обойдутся без Гены и замахнутся на мировой уровень

20.09 / ZDF – премьеры восточных земель Германии единым фронтом встали на защиту «Северного потока — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска