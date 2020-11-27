29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes “30 до 30”

27.11.2020, 19:56, Новости дня

Украинская редакция журнала Forbes впервые составила национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев “30 до 30”, в который вошла 29-летняя певица alyona alyona. Об этом говорится на странице редакции в Instagram.

“alyona alyona вдохновляет миллионы девушек по всему миру не просто ритмично двигаться под свои треки, но и принимать свое тело и внешность такими, как есть, даже если они не соответствуют искусственным глянцевым стандартам красоты. Уже два года украинская рэп-исполнительница может считаться едва ли не самым ярким послом украинской современной культуры за рубежом”, – говорится в публикации.

Певица попала в рейтинг в категории “Креативные индустрии”. Участников первого украинского рейтинга “30 до 30” определяли также в категориях: “Агенты перемен”, “IT”, “Бизнес” и “Спорт”.

Полный список опубликован в ноябрьском номере журнала.

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Публикация от Forbes Ukraine (@forbes.ukraine.official)

alyona alyona (Алена Савриненко) стала популярна после выхода в 2018 году песни “Рибки”. В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге Forbes “30 до 30” в двух категориях – “Развлечения” и “Знаменитости”.