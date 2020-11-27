Появились подробности о школе в Нальчике, где произошла стрельба

27.11.2020, 19:15, Новости дня

Лицей в Нальчике, в котором произошла стрельба, является одним из ведущих образовательных учреждений Кабардино-Балкарии, сообщило региональное министерство просвещения. В ведомстве заявили, что в республике будет усилен контроль за безопасностью школ.

«В Минпросвещения КБР жалобы и обращения от родителей (законных представителей) обучающихся на школу не поступали. Это одна из ведущих образовательных организаций республики», – говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.

Отмечается, что позиция минпросвещения КБР заключается в том, что педагог в любой образовательной организации должен чувствовать себя в безопасности. «Вместе с тем, мы осуждаем любые насильственные действия также и со стороны учителей», – подчеркнули в минпросвещении.

Отмечается, что после расследования произошедшего в соответствии с действующим законодательством будут применены все необходимые меры к участникам инцидента.

«Со стороны Минпросвещения КБР будет усилен контроль по воспитательной работе и обеспечению безопасности образовательных организаций», – добавили в министерстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

(@minprosvet_kbr)

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который находится в реанимации в состоянии средней тяжести.