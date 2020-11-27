 

Появились подробности о школе в Нальчике, где произошла стрельба

27.11.2020, 19:15, Новости дня

Лицей в Нальчике, в котором произошла стрельба, является одним из ведущих образовательных учреждений Кабардино-Балкарии, сообщило региональное министерство просвещения. В ведомстве заявили, что в республике будет усилен контроль за безопасностью школ.

«В Минпросвещения КБР жалобы и обращения от родителей (законных представителей) обучающихся на школу не поступали. Это одна из ведущих образовательных организаций республики», – говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.

Отмечается, что позиция минпросвещения КБР заключается в том, что педагог в любой образовательной организации должен чувствовать себя в безопасности. «Вместе с тем, мы осуждаем любые насильственные действия также и со стороны учителей», – подчеркнули в минпросвещении.

Отмечается, что после расследования произошедшего в соответствии с действующим законодательством будут применены все необходимые меры к участникам инцидента.

«Со стороны Минпросвещения КБР будет усилен контроль по воспитательной работе и обеспечению безопасности образовательных организаций», – добавили в министерстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

(@minprosvet_kbr)

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который находится в реанимации в состоянии средней тяжести.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / США вводят новые антииранские санкции

02.07 / Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня для борьбы с коронавирусом

30.08 / Белый дом: Трамп готов послать подкрепление правоохранительным органам любого штата

22.10 / Москва допустила возможность отказа от заморозки ядерных арсеналов

31.07 / Была ли жизнь на Марсе? – NASA отправит марсоход с вертолётом для исследования Красной планеты

27.10 / А Рунете снова расплодились мошеннические сайты

14.11 / Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10

14.08 / Опубликовано признание Ефремовым вины в ДТП

07.10 / Российские власти объявили в розыск Светлану Тихановскую 

03.10 / Минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска