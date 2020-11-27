 

“Что бы я сказал на своих похоронах? Спасибо, что играл”. В сети снова стало популярным архивное видео Марадоны

27.11.2020, 16:22, Новости дня

В соцсетях стало популярным видео, на котором аргентинский футболист Диего Марадона дает себе интервью. Как сообщает Infobae, интервью вышло в 2005 году в программе La noche del 10. 

В этом ролике футболист спрашивает себя о смерти. 

“Что бы я сказал в день своих похорон? “Спасибо, что играл в футбол”. Он дарил мне радость и свободу. Это все равно что прикоснуться к небу руками. Благодаря мячу. Так и напишите на могиле: “Спасибо мячу”, – ответил сам себе тогда Марадона. 

Запись отрывка эфира в Facebook обнародовало аргентинское издание Bolavip, в YouTube – испанская газета Marca. Оба ролика набрали за два дня более 100 тыс. просмотров. 

https://www.facebook.com/bolavipcom/videos/1548278438698001/

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет. 26 ноября в Буэнос Айресе прошло прощание с футболистом, в нем приняли участие тысячи человек. 

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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