 

Уманский: Если завтра начнется избирательная кампания, я, скорее всего, буду активно думать об участии в ней

27.11.2020, 14:34, Новости дня

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, вероятно, будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман. 

“Если, условно говоря, завтра, послезавтра или через месяц будет старт избирательной кампании, я, скорее всего, буду активно думать, чтобы участвовать в этой кампании. Но пока я не очень верю, что действующая власть решится на это”, – сказал он. 

В то же время, Уманский отметил, что говорить об очередных парламентских выборах в Украине еще рано. 

“Для того, чтобы получить результат, мало лишь о нем говорить. Нужно закатывать рукава и что-то делать. А для этого нужны полномочия, для этого нужна власть. В этом сомнений нет. Если говорить о парламентских выборах, планово они у нас должны быть только через четыре года. Если не будет досрочных…  […] Пока нет предмета для этого разговора и для принятия какого-то решения”, – отметил экс-министр. 

Журналистка спросила, он будет идти на выборы со своей партией или уже получил предложение предложения от какой-то другой политсилы. 

“Выборов пока нет. Поэтому предлагать что-то пока не имеет смысла. Пока у меня не было таких разговоров. Хотя еще даже до моих заявлений были разговоры с другими людьми относительно возможности возврата в политику”, – ответил он. 

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью 

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

В апреле стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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