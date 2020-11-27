 

France 2 – больше половины французов испытывают психологический стресс на удалёнке

27.11.2020, 11:52, Новости дня

Переход на дистанционную работу негативно сказывается на здоровье французов: он изменяет их суточные ритмы, привычки и приводит к депрессии. Согласно одному исследованию, более 58% жителей страны подвержены психологическому стрессу при работе из дома, передаёт France 2.

С начала кризиса в области здравоохранения около 5 миллионов французов перешли на дистанционную работу. Это влечет за собой изменение в суточных ритмах и привычках, что может привести к психологическим проблемам: от них уже несколько месяцев страдает этот сотрудник.

ФРАНЦУЗ: Испытываешь склонность к зацикливанию, к, я думаю, чувству, словно в депрессии… Мне даже пришлось попросить помощи и поддержки, которую стала предоставлять моя компания.

Трудности усугубляются в тесных помещениях, как, например, в этой гостиной. Уже больше восьми месяцев это единственное рабочее место этого программиста, представителя персонала в крупной французской компании.

ФИЛИПП ПЛОССИНЬЯК, программист: Смена обстановки — это когда я беру компьютер и перехожу за стол. Это всё, что я делаю. Это единственное действие за день. Моя личная и профессиональная жизнь перемешалась. У меня больше нет того разделения, что было раньше.

Согласно одному исследованию, 58 процентов работников находятся в психологическом стрессе. Причиной эксперт по организации труда называет слишком резкий переход (на удалёнку. — ИноТВ).

ЖАН-КЛОД ДЕЛЬЖЕН, эксперт по организации труда: Их поместили в ситуацию, когда они, несмотря ни на что, должны были продолжать работать без подготовки. Когда вы оказываетесь в изоляции, вынужденном одиночестве и к тому же на удалёнке, это усложняет жизнь.

Сотрудникам придётся ещё подождать возвращения в офисы: правительство намерено продлить дистанционную работу по крайней мере до конца этого года. 

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.



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