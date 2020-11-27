 

Китай решил претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года

27.11.2020, 11:48, Новости дня

Китайские города Чэнду и Чунцин планируют подать совместную заявку для организации летних Олимпийских игр 2032 года, сообщили СМИ.

Как информирует газета China Daily со ссылкой на официальный документ, Олимпийские игры должны поспособствовать социальному и экономическому развитию в регионе, передает ТАСС.

Ближайшая летняя Олимпиада состоится в 2021 году в Токио, проведение Игр намечено на срок с 23 июля по 8 августа. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028 году – Лос- Анджелес.

Напомним, в октябре премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио.



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