 

Случай обледенения вантового моста во Владивостоке сочли первым в мире

27.11.2020, 9:06, Новости дня

В мировой истории еще не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский – уникальный, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Чекунков заявил, что «искали, какие в мире есть варианты, не нашли прецедента». По его словам, «такой высокий вантовый мост никогда так еще в мире ни разу не обледеневал – это высота Эйфелевой башни», передает «Интерфакс».

«Вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают», – добавил он.

Отмечается, что мост, связывающий остров Русский с материковой частью Владивостока, от обледенения очищает вручную бригада альпинистов.

Напомним, часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона.

Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценили в 266 млн рублей.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от данного ледяного шторма. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению ЧС.



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