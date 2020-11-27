 

Боевики за сутки дважды пытались сорвать перемирие на Донбассе – штаб ООС

27.11.2020, 7:18, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Недалеко от Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

“Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток российско-оккупационные войска уже совершили одну провокацию – открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/365816854722663/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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