Жителей Владивостока предупредили о перебоях с электричеством в течение двух месяцев

27.11.2020, 8:12, Новости дня

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что постоянная схема энергоснабжения во Владивостоке после снежного циклона будет восстановлена в течение одного-двух месяцев.

«Постоянная схема будет восстановлена, по предварительным оценкам министерства энергетики, в течение одного-двух месяцев. Это время мы будем жить в напряженном, нервном периоде, периодически будет «выбивать», – предупредил Чекунков, передает РИА «Новости».

По его словам, самое главное – удалось поддержать и не допустить перебоев в работе медучреждений благодаря тому, что сразу были переброшены генераторы на больницы.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом и телевидением. Циклон также нарушил междугородное транспортное сообщение. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Ущерб от ледяного дождя, по предварительным данным, составил 266 млн рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить.