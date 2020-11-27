Биолог спрогнозировала сложности с испытаниями вакцин от COVID-19

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27.11.2020, 7:18, Новости дня

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выразила мнение, что полноценные клинические испытания вакцин против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) очень скоро станут крайне затруднены.

«Клинические испытания вакцин очень скоро станут крайне затруднены. Почему? Когда человек вступает в испытания, то подписывает контракт, что за ним в течение полугода будут вестись наблюдения. В правильных испытаниях должна быть экспериментальная группа и контрольная. Теперь представим, что люди пошли на испытания и попали в группу, которым дают плацебо. При этом начинается повальная вакцинация. Как себя будет чувствовать человек? Наверное, захочет выйти из испытаний и вакцинироваться, и это его право», – приводит слова Барановой РИА «Новости».

Кроме того, профессор обратила внимание, что во время массовой вакцинации в обществе растет процент людей с иммунитетом, то есть уровень заболеваемости снижается.

«Как при этом оценить эффект от вакцины? Это крайне затруднительно. Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку», – отметила Баранова.

Эксперт отметила, что, кроме России, США и Великобритании, о создании своих вакцин заявили Куба и Казахстан.

Накануне президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл в Братске новый фармацевтический цех для производства вакцины от COVID-19. В тот же день Кремль анонсировал начало массовой вакцинации от коронавируса в России.

В августе Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству российских препаратов.



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