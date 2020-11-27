Врачи назвали главные признаки инфаркта

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27.11.2020, 7:18, Новости дня

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали о том, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки.

В ведомстве отметили, что сама по себе паническая атака не представляет большой угрозы для здоровья, тогда как сердечный приступ может быть летальным, передает РИА «Новости».

Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта. Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях – тошнота, одышка и боль в груди. Однако стоит обратить внимание на то, что боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот.

При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.

Специалисты уточняют, что при таких симптомах нужно вызвать врачей.

«Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать», – предупредили медики.

При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни.

Если атаки повторяются часто, рекомендуется записаться на прием к терапевту. Это состояние лечится путем разговорной психотерапии и медикаментозно. Для предотвращения дальнейших панических атак следует делать физические упражнения на снятие стресса и напряжения.

Напомним, в июне ученые-кардиологи обнаружили ключевой белок, который помогает сердцу регулировать поток кислорода и кровоток, восстанавливая повреждения.



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