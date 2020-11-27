Чиновницу с острова Русский отстранили от работы за бездействие при ЧС

27.11.2020, 7:18, Новости дня

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал у мэра Владивостока отстранить от должности начальника административно-территориального управления острова Русский за непринятие мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности», – приводит ТАСС слова Кожемяко, который обратился к главе Владивостока Олегу Гуменюку.

В пресс-службе правительства Приморья подтвердили отстранение от работы начальника административно-территориального управления Фрунзенского района, в который выходит остров Русский, Ирины Пан. Кроме того, в пресс-службе правительства Приморья уточнили, что теперь следить за тем, чтобы люди получали всю необходимую поддержку, будет заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин. Там также

В пятницу на острове по распоряжению главы региона установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценили в 266 млн рублей.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.