CNN – Си наконец поздравил Байдена с победой на президентских выборах, а вот Путин пока ещё нет

27.11.2020, 2:00, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин наконец поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, передаёт CNN. В своём заявлении китайский лидер пожелал «продвижения здорового и стабильного развития китайско-американских отношений».



Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление избранному президенту США Джо Байдену, причём произошло это более чем две недели спустя после того, как кандидат от демократов был объявлен победителем на выборах.

«Продвижение здорового и стабильного развития китайско-американских отношений не только отвечает фундаментальным интересам обоих народов, но и отвечает общим ожиданиям международного сообщества», — говорится в заявлении Си Цзиньпина.

Китайский лидер также выразил надежду на то, что обе стороны будут придерживаться «духа неконфликтности, неконфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», а также сосредоточатся на сотрудничестве при урегулировании споров.

Таким образом Си присоединился к «хору мировых лидеров», поздравивших Байдена с победой на выборах, несмотря на то что президент Дональд Трамп так и не признал своё поражение.

Как отмечает CNN, избранного президента США до сих пор не поздравил российский лидер Владимир Путин.

Между тем официальный представитель МИД Китая, не упоминая Си Цзиньпина, от лица Пекина поздравил Байдена и его напарницу Камалу Харрис с победой ещё 13 ноября — почти через неделю после того, как те выступили с победными речами.