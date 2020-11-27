 

NYTimes – Байден напомнил американцам, что воевать нужно с вирусом, а не друг с другом

27.11.2020, 2:00, Новости дня

Американцы должны воспринимать борьбу с пандемией как свой патриотический долг, пишет The New York Times, ссылаясь на выступление избранного президента США Джо Байдена, состоявшееся в минувшую среду. Байден назвал пандемию «битвой» и заявил, что «Америка не проиграет эту войну», призвав граждан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и избегать массовых собраний.


Reuters

В минувшую среду избранный президент США Джо Байден впервые обратился к американцам с речью, не имевшей политического характера, пишет The New York Times. В ней он призвал граждан «держаться» и не терять надежды, несмотря на рост случаев заболеваемости коронавирусом и предстоящую непростую зиму.

«Обратившись к нашей истории, вы увидите, что дух нашей нации ковался во времена самых тяжёлых испытаний», — приводит издание слова Байдена. Политик призвал американцев рассматривать борьбу с пандемией как свой патриотический долг. «Мы должны помнить, что мы воюем в вирусом, а не друг с другом», — подчеркнул Байден, призвавший американцев соблюдать социальную дистанцию, носить маски и избегать массовых собраний. Он также отметил, что хорошие новости, связанные с появлением вакцин, должны стать стимулом для соблюдения мер предосторожности.

Как пишет The New York Times, незадолго до выступления Байдена Дональд Трамп связался с собранием республиканских конгрессменов в Пенсильвании, обсуждая фальсификации в ходе подсчёта голосов в штате. Трамп вновь заявил, что выиграл выборы, и потребовал пересмотра итогов голосования. В то же время Байден отметил честность выборов и поблагодарил американцев за рекордную явку.

Байден охарактеризовал пандемию как «битву, истощившую нацию», пишет издание. «Америка не проиграет эту войну. Не позволяйте усталости одолеть себя», — заявил Байден. Кроме того, Байден призвал американцев начать «мечтать вновь», заявив, что США будут идти во главе мира в плане защиты климата и спасут планету, найдут лекарства от рака, Альцгеймера и диабета.



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