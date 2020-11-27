Компания Yeston представила стильную видеокарту

27.11.2020, 1:56, Новости дня

После презентации новой версии видеокарты Radeon RX 6800 XT, получившей дополнительное название версии Sakura Hitomi Edition, эксперты обсуждали не столько ее технические характеристики, сколько внешний вид.

Действительно, выпущенное в Yeston устройство обладает стильным дизайном. У него белая печатная плата, металлическая пластина с изображением. Можно подумать, что пользователи не вставят ее в системный блок, а станут любоваться, держа на столе в виде периферии. Впрочем, сегодня ведь выпускают и прозрачные корпусы для ПК…

Производитель сообщил, что видеокарта будет выпущена в ограниченном количестве. На полках магазинов она должна появиться в декабре.