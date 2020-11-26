 

В 2021 году для ВСУ закупят новые беспилотные летательные комплексы Bayraktar – Хомчак

26.11.2020, 20:38, Новости дня

В 2021 году для нужд Вооруженных сил Украины закупят пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar. Об этом во время инструкторско-методического занятия на полигоне Широкий Лан в Николаевской области заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сообщает “АрміяInform”.

“Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения”, – отметил Хомчак.

О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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