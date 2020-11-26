 

Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с “кончиной” Мадонны

26.11.2020, 18:52, Новости дня

Известие о смерти 60-летнего аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября, спровоцировали среди пользователей Twitter публикации некрологов, посвященных якобы кончине 62-летней американской певицы Мадонны.

Вероятно, путаница произошла из-за схожего звучания фамилии футболиста и сценического псевдонима артистки.

“Не могу поверить, что Мадонна умерла. По-настоящему великая”, –  публикуют на своих страницах в сети некрологи поклонники артистки. 

Can’t believe Madonna is dead. RIP. A true great pic.twitter.com/CsIKwThjF8

— Ryan Critchlow (@ryancritchlow7) November 25, 2020

“Ушла слишком рано”, – пишут фанаты певицы в Twitter.

Rip Madonna gone too soon  pic.twitter.com/KMxziKA82y

— Trap House (@SugarDaada) November 25, 2020

“Ваше наследие будет жить вечно”, – обнародовали в сети фанаты артистки фотоподборку с ее изображением.

#RIPMadonna your legacy will live on forever.  pic.twitter.com/boCtfyAH4t

— Carson / press Yourself (@humadonnanature) November 25, 2020

Несмотря на комментарии других пользователей о том, что умерла не Мадонна, а Марадона, авторы публикаций не спешат их удалять.

Это спровоцировало публикацию новых твитов, в которых Мадонну стали называть королевой футбола.

“Умерла Мадонна, королева футбола”, – иронизируют пользователи сети.

RIP Madonna, Queen of futbol.  pic.twitter.com/dF5U6YekBX

— Locomotion Nightwing  (@locomotioon) November 25, 2020

Мадонна пока что не прокомментировала появление некрологов в свой адрес.

Марадона скончался утром 25 ноября, находясь в своем доме в городе Тигре. У него остановилось сердце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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