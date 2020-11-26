 

На портале “Дія” появился профиль избирателей. Можно проверить место регистрации и адрес голосования

26.11.2020, 18:52, Новости дня

На портале “Дія” в электронном кабинете гражданина появился профиль избирателя. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации на странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете стали доступными данные о регистрации, адресе голосования и адресе избирательной комиссии.

Пользователи портала также могут проверить себя в списке избирателей, узнать правильный избирательный адрес, а также найти всю информацию о выборах, если приглашение на голосование потерялось, сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/3580903768629533

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что к 2021 году Украина полностью перейдет к электронному документообороту. Он сообщил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить). В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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