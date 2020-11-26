Заслуженные врачи призвали студентов шестых курсов медвузов помогать в больницах

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26.11.2020, 18:04, Новости дня

Студенты шестых курсов медицинских университетов должны в нынешней ситуации помогать коллегам в больницах и поликлиниках, призвал президент Национальной ассоциации заслуженных врачей Виктор Егоров.

«Врачи и младший медицинский персонал падают от усталости, не покидая своих постов. Сегодня многие медицинские коллективы не досчитываются десятков своих коллег, выбывших из строя по болезни», – приводятся слова Егорова на сайте ассоциации.

«Призываю студентов – выйти на помощь врачам и пациентам. Это решение – дань профессиональному долгу, проявление приверженности профессии и даст вам возможность увидеть, что такое настоящая практическая медицина», – сообщил глава ассоциации.

Он напомнил, что студенты медвузов уже с апреля могут добровольно выйти на работу, чтобы помогать в борьбе с коронавирусом.

«Многие студенты восприняли «призыв» как профессиональный долг, возможность приобрести навыки и работают также самоотверженно, как и их старшие коллеги. Но, сегодня я обращаюсь к тем, кто еще не принял решения по разным причинам. К тем студентам и ординаторам, которых ждут на боевых постах в борьбе с пандемией», – сказал Еговров.

Он отметил, что врач – это призвание, миссия спасать человеческий жизни. «Раз вы выбрали эту профессию, то должны научиться профессионализму, человечности и самопожертвованию.  Работа медика – это дело крайне трудное и требующее самоотдачи.  В своей работе вы должны быть готовы к чрезмерным физическим и моральным нагрузкам, к работе во внеплановом и чрезвычайном режиме», – подчеркнул глава ассоциации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19.



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