Врач показал, что видит умирающий от коронавируса в последние минуты жизни

26.11.2020, 17:10, Новости дня

Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми снял видео о том, что видит умирающий от коронавируса человек в последние минуты жизни.

«После того, что я видел за последние несколько месяцев и за последнюю неделю. Это плохо. Это очень плохо. Я не хочу этого для вас. Пожалуйста, послушайте», – написал Реми в комментарии к видео.

Ролик снят от лица пациента. По словам медика, записать это видео он решил после смерти одного из пациентов, о чем ему лично пришлось сообщить родственникам. Видеозапись Реми опубликовал в своем Facebook.

Врач начинает видео с того, что постепенно отдаляет и приближает камеру. Он пояснил, что так человек видит окружающий мир, когда испытывает острое кислородное голодание. «Это вы увидите, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадет до 80», – сказал врач. Затем он достает дыхательную трубку и ларингоскоп, демонстрируя процесс интубации.

Реми предупредил, что подобная картина будет последним, что увидит человек, если все не будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

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