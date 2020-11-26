В «Яндексе» появилась новая технология для анализа текстов

26.11.2020, 16:04, Новости дня

Как сообщают представители российской поисковой системы «Яндекс», они внедрили новую нейротехнологию анализа текста, благодаря которой пользователи смогут получать более качественные ответы на свои запросы.

Система научилась лучше оценивать смысловые связи между словами. Таким образом, юзеры могут рассчитывать на более быстрый и качественный поиск необходимой им информации.

По словам разработчиков, для создания новой технологии, в общем, понадобилось около десятилетия. Однако ее запуск позволяет «Яндексу» оставаться современным и востребованным в интернет-пространстве поисковиком, успешно конкурирующим с зарубежными аналогами не только на территории России, но и далеко за ее пределами.