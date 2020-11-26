 

Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию

26.11.2020, 14:28, Новости дня

Представленная министром иностранных дел Германии Хайко Маасом на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) программа носит политизированный и русофобский характер, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.

«Это, наверно, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ (…) Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично», – передает его слова РИА «Новости».

«Конечно же, обратили внимание на то, каким образом было обставлено вступление Германии в права председателя Комитета министров Совета Европы. Маас презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, грубо, недипломатично. Было достаточно много русофобских заявлений», – передает слова министра ТАСС.

«Не только в отношении республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по Юго-Востоку Украины, и достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху», – отметил Лавров.

Лавров добавил, что ФРГ взяла на себя роль локомотива агрессивных подходов в отношении государств, не являющихся членами Евросоюза или НАТО. Он напомнил слова Мааса о том, что «принципы Совета Европы должны навязываться через соответствующие инструменты, в том числе тем странам, которые в Совет Европы не входят».

«Я считаю это абсолютно недопустимой мыслью. Странно, что почему-то именно Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных подходов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО или Европейский союз», – сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Бундестаге раскритиковали Берлин за нападки на Россию.



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