Минздрав Украины и Всемирный банк начинают проект почти на $100 млн

26.11.2020, 12:34, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк ведут подготовку для запуска совместного проекта стоимостью около $100 млн. Об этом 26 ноября во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Отрабатываем все пакеты документов. Сейчас очень активно работаем, чтобы завершить все договоренности. Прежде всего эти средства будут предназначены для покупки вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для коммунальных учреждений здравоохранения”, – уточнила она.

Шаталова отметила, что Минздрав и Всемирный банк реализуют проект улучшения охраны здоровья граждан Украины “На службе у людей” стоимостью почти $215 млн.

“Этот год завершающий для этого проекта. Например, в Виннице строится новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии. За деньги Всемирного банка будет куплено оборудование и центр полностью дооснастят. На Волыни строится 28 новых, полностью укомплектованных амбулаторий общей практики, в Днепропетровской области ведется реконструкция отделений экстренной медицины диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики. На Закарпатье – оснащение автомобилями скорой помощи, что крайне важно для горной местности”, – уточнила замминистра.

По ее информации, в рамках проекта была проведена реконструкция 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 объект введен в эксплуатацию. Остальные будут завершены в течение двух недель, отметила Шаталова.