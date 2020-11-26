 

Компания Suzuki представила модели Solio и Solio Bandit четвёртого поколения

26.11.2020, 12:28, Новости дня

Японская компания Suzuki Motor презентовала обновленные модели Solio и Solio Bandit.

Данные автомобили имеют внешний вид, напоминающий предшествующие модификации, однако теперь дизайн признан более изящным и привлекательным. Изменения коснулись комплектаций, а также некоторых особенностей передней части кузова. Здесь применили стильную решетку радиатора, светодиодную оптику.

Под капотом Solio и Solio Bandit установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 91 л.с. Также обе модели приводятся движение бесступенчатым вариатором. В дальнейшем в продаже также могут появиться версии с «мягким гибридом», однако точные параметры пока не раскрыты перед выходом. В прошлом месяце продажи автомобилей марки Suzuki увеличились на 5%.



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