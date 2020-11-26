 

Facebook выплатил наложенный российским судом штраф в 4 млн рублей

26.11.2020, 9:58, Новости дня

Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн рублей, наложенный мировым судом Таганского района Москвы за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе суда.

«Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20», – сказали в суде, передает ТАСС.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на России. Максимальный штраф составляет до 6 млн рублей. В феврале суд оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую по части 8 статьи 13.11 КоАП о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Впоследствии Twitter обжаловал это решение.

В июле комиссия Московского отделения Ассоциации юристов РФ по правовому обеспечению цифровой экономики предложила обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, чтобы они могли нести ответственность в случае нарушений прав российских пользователей.



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