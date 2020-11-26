Le JDD – с избранием Байдена в США начинается «третий срок Обамы»

26.11.2020, 8:02, Новости дня

Первые назначения на правительственные посты избранного президента США Джо Байдена свидетельствуют о возвращении в администрацию чиновников времён Барака Обамы, пишет обозреватель Le JDD Франсуа Клемансо. Как отмечает автор, Байден сделал ставку на государственных деятелей умеренных взглядов с большим опытом в противовес радикальным прогрессистам левого крыла Демократической партии. С их помощью новый американский лидер намерен довести до конца начинания прошлого президента-демократа, уверен журналист.



Reuters

Женщина, отвечающая за координацию разведслужб, латиноамериканец-еврей кубинского происхождения в руководстве внутренней безопасностью, женщина, впервые в истории США ставшая главой казначейства — эти правительственные назначения будут, вероятно, не единственным отличием кабинета Джо Байдена от единообразия администрации Дональда Трампа, отмечает обозреватель Le Journal du Dimanche Франсуа Клемансо. «Феминизировать, диверсифицировать и, возможно, омолодить, то есть иметь в своём распоряжении правительство, напоминающее общество с чисто демографической точки зрения» — той же цели, по мнению автора, придерживался Барак Обама, пришедший к власти в США 12 лет назад.

Выполняя своё обещание о «восстановлении достоинства» президентской должности, однако помня и о 73,8 миллионов американцев, проголосовавших за его оппонента, избранный президент занят созданием «компетентной, толерантной и уважающей достоинство команды», а поскольку компетенция в первую очередь зависит от опыта, речь на этом этапе часто идёт о возвращении соратников Обамы, отмечает журналист.

Так, будущий госсекретарь Энтони Блинкен был кандидатом на пост вице-президента при Джоне Керри. Новый советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан был одним из «столпов» команды Хиллари Клинтон и ключевой фигурой в иранском ядерном соглашении. Глава разведки Эврил Хейнс входила в команду советников по национальной безопасности Обамы. Афроамериканка Линда Томас-Гринфилд, назначенная на пост спецпосланника Вашингтона при ООН, отвечала в Госдепартаменте за отношения с Африкой в начале правления Обамы.

Как подчёркивает автор, никого из первого списка назначенцев Байдена нельзя назвать «радикальным сектантом». По большей части это «слуги государства», прекрасно понимающие необходимость консенсуса по вопросам национальной безопасности не только внутри Демократической партии, но и между партиями в конгрессе.

Несмотря на понимание необходимости сотрудничества с левым крылом Демократической партии, приоритетами которого являются экологические преобразование, повышение минимальной оплаты труда и доступное медицинское страхование, Байден не обязательно согласится на радикальные реформы в этих сферах, считает обозреватель. По его мнению, воспоминания о политической цене, которую пришлось заплатить Бараку Обаме за реформу здравоохранения, всё ещё остаются для него болезненными.

Джо Байден хочет сначала решить проблему пандемии и её экономических и социальных последствий, объясняет Клемансо. До тех пор, пока этот кризис не будет урегулирован и экономика не восстановится, вряд ли президент будет участвовать в «реформах ради реформ», полагает журналист. Кроме того, если по результатам голосования в Джорджии республиканцы сохранят большинство в сенате, ни одна из реформ прогрессистов не будет одобрена в конгрессе. «Для чего было начинать третий срок Обамы, если не иметь возможности довести его до конца», — замечает обозреватель.

На взгляд Клемансо, «третий срок Обамы» будет не так прост. Хотя и сам Барак Обама не отказался от идеи влияния на ход вещей, Дональд Трамп также имеет непреодолимое желание «держать руку на пульсе» будущего американских правых, даже если он не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Добиваться своего бывший глава Белого дома будет через своих соратников и очернение членов республиканского истеблишмента, испытывающих соблазн заключить соглашение с администрацией Байдена, уверен журналист.