Эксперты ожидают презентации нового смартфона Samsung Galaxy S21

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26.11.2020, 7:58, Новости дня

По словам экспертов, южнокорейский разработчик вскоре должен представить новую модель смартфона Samsung Galaxy S21. Анонс будет в ближайшее время, уточняют они. Об этом свидетельствуют хотя бы фотографии устройства, опубликованные в сети.

Из фотоматериалов ясно, что выпуск новых смартфонов планируется в широкой цветовой гамме. Скорее всего, нас не удивят необычным дизайном, считают специалисты. Технические характеристики также говорят всего лишь о постепенном продвижении вперед.

Так, ожидается, что у Samsung Galaxy S21 будет процессор Snapdragon 875 или его аналог. Скорее всего, производитель оставит камеру с тремя датчиками, самый мощный из которых позволит вести съемку с разрешением 64 Мп. Ожидаемая диагональ экрана – 6,2 дюйма. Частота обновления кадров на нем составит 120 Гц.



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