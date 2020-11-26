Стали известны характеристики ARM-процессоров Apple

26.11.2020, 7:58, Новости дня

В сети появилась информация, позволяющая судить о качествах еде не представленных ARM-процессоров, разработанных специалистами компании Apple. Судя по всему, они будут использованы для ПК и ноутбуков.

Как сообщает источник, новое устройство получит название Apple M1X. Инсайдер утверждает, что в нем будет 12 ядер, причем количество производительных вырастет вдвое по сравнению с известной версией Apple M1.

Также источник сообщает, что при производстве нового процессора компания использует технологический процесс 5 нм. Исходя из полученных данных, можно предположить, что данный процессор впервые можно будет опробовать в ноутбуке MacBook Pro. К сожалению, инсайдер не делает даже намеков на сроки, в которые разработчик планирует провести презентацию.