 

Стали известны характеристики ARM-процессоров Apple

26.11.2020, 7:58, Новости дня

В сети появилась информация, позволяющая судить о качествах еде не представленных ARM-процессоров, разработанных специалистами компании Apple. Судя по всему, они будут использованы для ПК и ноутбуков.

Как сообщает источник, новое устройство получит название Apple M1X. Инсайдер утверждает, что в нем будет 12 ядер, причем количество производительных вырастет вдвое по сравнению с известной версией Apple M1.

Также источник сообщает, что при производстве нового процессора компания использует технологический процесс 5 нм. Исходя из полученных данных, можно предположить, что данный процессор впервые можно будет опробовать в ноутбуке MacBook Pro. К сожалению, инсайдер не делает даже намеков на сроки, в которые разработчик планирует провести презентацию.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / В Верховной Раде собирают подписи за отставку главы Фонда госимущества – Фурса

03.07 / Брат жертвы ДТП с Ефремовым раскритиковал заявление актера о невиновности

10.07 / Литва вслед за Латвией запретила вещание Russia Today

01.07 / “Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 40 млрд грн

21.09 / В Украине началась реконструкция одного из крупнейших газовых хранилищ

27.06 / “Динамо” и ЦСКА завершили встречу без забитых мячей

13.11 / Поддержка Windows Embedded Standard 7 прекращена

24.11 / Три сотрудника полиции Киева похитили львовянина и требовали $10 тыс.

02.07 / Time – Джонсон предложил путь к британскому гражданству 3 миллионам гонконгцев

22.08 / Площадь пожара на кирпичном заводе в Башкирии достигла 6 тыс. квадратных метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска