ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

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26.11.2020, 7:17, Новости дня

Воздушно-космические силы РФ вновь успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Напомним, в августе вице-премьер Юрий Борисов объявил о начале госиспытаний новейшей ЗРС С-500. Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин отмечал, что основная задача С-500 – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полета.

Ранее в Минобороны назвали планируемый срок поставки первых ЗРС С-500 в войска.



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