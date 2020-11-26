В Раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины

26.11.2020, 6:56, Новости дня

В государственном бюджете Украины образовалась «огромная дыра» – не хватает как минимум 40 млрд гривен (1,4 млрд долларов), сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам Железняка, Украина пока способна платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет. Парламентарий отметил, что сейчас власти нужно как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы, передает РИА «Новости».

Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 млрд гривен (почти 9,5 млрд долларов), что составляет 6% ВВП.

Напомним, 27 октября минфин Украины сообщал, что общий госдолг Украины в иностранной и национальной валютах по состоянию на 30 сентября эквивалентен сумме в 82,89 млрд долларов, при этом отмечается увеличение его доли в гривнах.