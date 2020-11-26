Губерниев о смерти Марадоны: Мы осиротели

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26.11.2020, 6:02, Новости дня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с кончиной чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диего Марадоны.

«Мы осиротели. Он абсолютный футбольный гений. Я видел его игру. Сравниться с ним может только Пеле, чью игру я, к сожалению, не видел. Марадона – Богом поцелованный человек. И такая рок-н-ролльная жизнь – и дисквалификация за допинг, и наркотики. Не сберег он себя», – цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева.

Он отметил, что в первую очередь футболиста будут вспоминать «как человека, у которого не только рука бога, но и все остальное от Всевышнего».

«Он гений. Я скорблю вместе с футбольным миром. Такие люди принадлежат всему миру. Никто из ныне играющих футболистов не смогут его затмить, он играл лучше, чем Месси и Роналду вместе взятые», – добавил Губерниев.

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Марадона признан лучшим футболистом XX века. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».



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